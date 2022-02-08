08.02.2022 (10:45)

Топографическая служба ВС РФ отмечает 210-летие со дня своего образования

Сегодня отмечается 210-я годовщина создания Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ее история берет начало с образования в 1812 году Военного Топографического Депо, на которое с самых первых дней возлагались задачи по топографическому обеспечению военных действий, а также по картографированию территорий России.

Деятельность военных топографов всегда была тесно связана с историей становления и совершенствования российской государственности. Без офицеров-топографов не обходился ни один крупный государственный проект, будь то военный поход в Туркестан, научная экспедиция на Север, геологические изыскания в Сибири или постройка Китайско-Восточной железной дороги.

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов специалисты Топографической службы оперативно снабжали войска топографическими картами и геодезическими данными, что в значительной степени способствовало принятию важнейших решений командованием войск и высшим руководством страны.

Сложность и важность задач, решаемых Топографической службой ВС РФ на современном этапе, значительно возросла с учетом потребностей современных систем вооружения и управления, в первую очередь систем высокоточного оружия и комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Сейчас части и подразделения Топографической службы ВС РФ – это высокотехнологичные коллективы, оснащенные современными образцами вооружения, военной и специальной техники.

Слаженная, организованная работа специалистов Топографической службы - геодезистов, топографов и картографов позволила на протяжении более двух столетий успешно решать сложные задачи по обеспечению применения Вооруженных Сил России.

Топографическая служба ВС РФ предназначена для выполнения мероприятий по топогеодезическому и навигационному обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации, по заблаговременной подготовке континентальных районов в топогеодезическом и навигационном отношении в интересах обеспечения обороны Российской Федерации.

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