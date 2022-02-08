08.02.2022 (10:30)

В жилищно-коммунальной службе № 9 по ВВО в Забайкалье проводятся мероприятия для обеспечения противопожарной безопасности

С целью предотвращения пожароопасных ситуаций на территории объектов жилищно-коммунальной службы (ЖКС) № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по Восточному военному округу (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, руководством и персоналом учреждения, проводятся мероприятия по повсеместному обеспечению противопожарной безопасности.

На объектах казарменно-жилищного фонда техническими специалистами ЖКС систематически осуществляются плановые инструктажи работников по их действиям в случаях возгорания и возникновения пожаров, регулярно проводятся проверки первичных средств пожаротушения, специалистами сторонних организаций проводятся работы по своевременной перезарядке огнетушителей всех типов.

На производственных участках и военных объектах оборудованы пожарные щиты, в полном объеме оснащенные пожарным инвентарем и оборудованием. На информационных стендах казарменно-жилищного фонда размещены инструкции по мерам пожарной безопасности, обозначены номера телефонов служб спасения.

В ближайшее время руководством ЖКС запланированы работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли хранилищ.

Персонал жилищно-коммунальной службы ответственно подходит к соблюдению мер противопожарной безопасности, предотвращению чрезвычайных ситуаций.

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