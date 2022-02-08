08.02.2022 (10:15)

Учебный сбор с заместителями военных комендантов ЦВО завершился в Челябинской области

Учебный сбор военных комендантов Центрального военного округа завершился в Челябинской области. Мероприятие проходило на базе военной комендатуры Челябинской области.

В ходе сбора с военнослужащими были проведены занятия по тактической медицин и слаживанию для действий в составе патрульных групп. К мероприятию привлекались офицеры военных комендатур, дислоцированных в границах ответственности ЦВО, а также курсанты высших военных учебных заведений, проходящие войсковую стажировку в подразделениях военной полиции военного округа.

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