Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.02.2022 (10:15)

Учебный сбор с заместителями военных комендантов ЦВО завершился в Челябинской области

Учебный сбор военных комендантов Центрального военного округа завершился в Челябинской области. Мероприятие проходило на базе военной комендатуры Челябинской области.

В ходе сбора с военнослужащими были проведены занятия по тактической медицин и слаживанию  для действий в составе патрульных групп. К мероприятию привлекались офицеры  военных комендатур, дислоцированных в границах ответственности ЦВО, а также курсанты высших военных учебных заведений, проходящие войсковую стажировку в подразделениях военной полиции военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Сборы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false