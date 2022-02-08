08.02.2022 (10:00)

Расчеты топографической службы ЗВО в Нижегородской области создали 3-D модели местности для наведения высокоточных ударов артиллерии

Расчеты топографической службы Западного военного округа (ЗВО) провели комплексное тактическое учение в Нижегородской области.

Военные топографы создали 3-D модели местности для нанесения высокоточного удара артиллерийских расчетов гаубиц «Мста-Б» на полигоне «Мулино». Для подготовки моделей были использованы данные с аэрофотосъемки беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», что позволило с высокой точностью и детализацией построить карту рельефа местности.

Расчеты 152-мм орудий, используя данные БпЛА и интерактивную модель, поразили углубленные командные пункты «противника» на дальностях до 3,5 км.

Всего к учению подразделений топографической службы ЗВО было привлечено около 300 военнослужащих, включая подразделения разведки, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

Справочно:

8 февраля Топографической службе Вооруженных Сил России исполняется 210 лет со дня образования императором Александром I. Сегодня топогеодезическое обеспечение включает в себя своевременное доведение до штабов и войск достоверную топогеодезическую информацию, необходимую для изучения и оценки местности при принятии решений, планировании и ведении операций (боевых действий), организации взаимодействия и управления войсками, а также для эффективного применения вооружения военной техники.

Для создания электронных карт и интерактивного моделирования местности используется комплекс автоматизированных рабочих мест АРМ-ЭК, а для хранения и выдачи геопространственной информации — банк картографических данных военного назначения.

Для получения астрономо-геодезических и гравиметрических данных военные топографы ЗВО используют подвижный навигационно-геодезический комплекс ПНГК-1, систему навигационно-геодезического обеспечения «Геоника-Т».

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