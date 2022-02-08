08.02.2022 (09:45)

В 2022-м году войска ЗВО получат более 1,6 тыс. приборов аппаратуры спутниковой навигации индивидуального пользования

В 2022-м году войска Западного военного округа (ЗВО) получат более 1,6 тыс. приборов аппаратуры спутниковой навигации индивидуального пользования, сказал командующий войсками ЗВО генерал полковник Александр Журавлев.

«Среди новой техники будут такие уникальные комплексы, как подвижный многоцелевой топографо-геодезический комплекс «Волонтёр» с беспилотным летательным аппаратом «Корсар», а также «Медиана» и автомобили штабные (топографические)», - добавил Александр Журавлев.

За прошедший 2021 год ЗВО получил более 2 тыс. образцов современной аппаратуры спутниковой навигации, в том числе комплексы «Орион» и «Медиана».

«Сегодня личный состав топографической службы ВС РФ, следуя боевым традициям, с честью выполняет задачи по топогеодезическому и навигационному обеспечению. Поздравляю военнослужащих и ветеранов службы с 210-й годовщиной зарождения, желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, профессионального роста на благо нашей Родины - России», - сказал в своем поздравлении командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

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