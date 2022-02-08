08.02.2022 (09:30)

Жилищно-коммунальная служба № 6 на Сахалине модернизировала сети освещения в воинских частях армейского корпуса ВВО

В минувшем году жилищно-коммунальная служба № 6 филиала ФГБУ Центральное жилищно-коммунальное управление (ЦЖКУ) Минобороны по Восточному Военному округу (ВВО) провела модернизацию сетей освещения и выполнила все договорные обязательства по оплате за потреблённые энергоресурсы.

Учреждение не допустило возникновения задолженности перед ПАО «Сахалинэнерго», МКП «Городской водоканал» и АО «СКК». Рациональное использование энергоресурсов стало возможным благодаря ранее проведённой модернизации сетей наружного освещения, были установлены более 60 автоматических шкафов управления наружным освещением, заменены более 90 светильников с ртутными лампами, на светодиодные.

Также, специалисты ЖКС №6 провели модернизацию сетей уличного освещения военных городков, парковых зон и помещений проживания личного состава соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО.

Помимо этого, все объекты, находящиеся на обслуживании ЖКС №6 были оснащены современными приборами учёта потребляемых ресурсов, а это более 400 штук.

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны является одним из крупнейших потребителей электроэнергии, горячей и холодной воды в островном регионе, поэтому современные приборы учёта и своевременная оплата за потреблённые ресурсы обеспечивают стабильную работу всего топливно-энергетического комплекса Сахалинской области.

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