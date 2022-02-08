08.02.2022 (09:15)

Российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь малоимущим гражданам в Киргизии

Российские военнослужащие объединенной военной базы в Киргизии оказали гуманитарную помощь малоимущим гражданам.

К командованию российской военной базы обратился настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с просьбой оказать помощь людям, чьи семьи находятся в затруднительном положении. Военнослужащие и члены их семей организовали сбор теплых вещей и предметов первой необходимости, а затем передали настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы. В дальнейшем собранные вещи будут переданы людям, находящимся в сложном социальном положении.

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Киргизской Республике.

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