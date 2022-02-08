Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.02.2022 (05:45)

Расчеты радиотехнических подразделений ВВО в Забайкалье отработали обнаружение и сопровождение условных воздушных целей

В соединении противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) проведена тактико-специальная тренировка  с подразделениями радиотехнических войск (РТВ).

Расчеты РТВ отработали обнаружение и сопровождение условных воздушных целей в радиусе до нескольких сотен километров, захват низколетящих средств воздушного нападения и передачу их координат на командный пункт зенитного ракетного подразделения, оснащенного зенитно-ракетным комплексом С-300 «Фаворит».

Помимо этого специалисты радиотехнических подразделений совершенствовали навыки в поиске и определении объектов-постановщиков радиопомех условного противника, а также выполнен ряд мероприятий по сбору, анализу и передаче информации о состоянии воздушной обстановки в зоне ответственности.

В мероприятии были задействованы радиолокационные комплексы «Каста-2».

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Экипажи кораблей Северного флота в Атлантике отработали тактику борьбы с пиратами
Тренировку маневренного боя провели военнослужащие мотострелкового соединения в Сибири
В Нижегородской области мотострелки общевойсковой армии ЗВО прошли курс тактической стрельбы в условиях плотной городской застройки
В Московской области состоялось комплексное учение с расчетами беспилотной авиации ЗВО

Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false