08.02.2022 (05:45)

Расчеты радиотехнических подразделений ВВО в Забайкалье отработали обнаружение и сопровождение условных воздушных целей

В соединении противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) проведена тактико-специальная тренировка с подразделениями радиотехнических войск (РТВ).

Расчеты РТВ отработали обнаружение и сопровождение условных воздушных целей в радиусе до нескольких сотен километров, захват низколетящих средств воздушного нападения и передачу их координат на командный пункт зенитного ракетного подразделения, оснащенного зенитно-ракетным комплексом С-300 «Фаворит».

Помимо этого специалисты радиотехнических подразделений совершенствовали навыки в поиске и определении объектов-постановщиков радиопомех условного противника, а также выполнен ряд мероприятий по сбору, анализу и передаче информации о состоянии воздушной обстановки в зоне ответственности.

В мероприятии были задействованы радиолокационные комплексы «Каста-2».

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