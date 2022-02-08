08.02.2022 (05:45)
Расчеты радиотехнических подразделений ВВО в Забайкалье отработали обнаружение и сопровождение условных воздушных целей
В соединении противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) проведена тактико-специальная тренировка с подразделениями радиотехнических войск (РТВ).
Расчеты РТВ отработали обнаружение и сопровождение условных воздушных целей в радиусе до нескольких сотен километров, захват низколетящих средств воздушного нападения и передачу их координат на командный пункт зенитного ракетного подразделения, оснащенного зенитно-ракетным комплексом С-300 «Фаворит».
Помимо этого специалисты радиотехнических подразделений совершенствовали навыки в поиске и определении объектов-постановщиков радиопомех условного противника, а также выполнен ряд мероприятий по сбору, анализу и передаче информации о состоянии воздушной обстановки в зоне ответственности.
В мероприятии были задействованы радиолокационные комплексы «Каста-2».