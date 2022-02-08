08.02.2022 (09:00)

В Восточном военном округе составили социальный портрет военнослужащих осеннего призыва 2021 года

Сотрудники регионального центра психологической работы Восточного военного округа (ВВО) составили социально-психологический портрет военнослужащих молодого пополнения, прибывших в войска, в рамках осеннего призыва 2021 года.

По результатам анкетирования отмечается положительная динамика по отношению молодежи к военной службе. Так, по сравнению с новобранцами аналогичного периода прошлого года, количество новобранцев прибывших в войска по желанию увеличилось с 59% до 63%. Помимо этого, отмечается увеличение на 12% количество призывников, имеющих высшее профессиональное образование.

До призыва в Вооружённые силы 87% граждан учились и работали. Также в полных семьях воспитывалось 65% изученного молодого пополнения.

Около 60% призывников считают себя верующими, большинство из них православные, буддисты и мусульмане.

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