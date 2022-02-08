08.02.2022 (08:45)

На Камчатке отряд кораблей Тихоокеанского флота провёл учение по ПВО

Отряд кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провёл учение по противовоздушной обороне (ПВО) на внутреннем рейде Авачинской бухты.

Экипажи кораблей отработали действия расчётов зенитных ракетных комплексов «Оса», артиллерийских установок «АК-630» и постов визуального наблюдения по отражению ударов условного противника с воздуха.

Отряд отработал алгоритм совместных действий кораблей по ведению сосредоточенного огня из систем ПВО по воздушным целям, атакующим с различных курсов, высот и дистанций.

Расчеты комплексов противовоздушной обороны применили ракетные и артиллерийские комплексы для прикрытия от воздушных атак условного противника.

Особое внимание расчёты уделили поиску, сопровождению и уничтожению скоростных малоразмерных целей, имитирующих разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. Временные нормативы по классификации целей и приведению в готовность средств ПВО к боевому применению были выполнены на «отлично».

В составе отрядов малые противолодочные корабли «Холмск», «Усть-Илимск» и «МПК-107», а также морские тральщики «Яков Баляев», «МТ-264» и «МТ-265».

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