08.02.2022 (08:30)
В жилищно-коммунальной службе № 9 ВВО в Забайкалье продолжается вакцинация и ревакцинация сотрудников от COVID-19
В жилищно-коммунальной службе (ЖКС) № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по Восточному военному округу (ВВО) в Забайкальском крае продолжается вакцинация и ревакцинация сотрудников учреждения от новой короновирусной инфекции.
Так, с начала 2022 года вакцинацию и ревакцинацию осуществили порядка 400 человек. Профилактические мероприятия проходят по месту жительства сотрудников.
Руководство ЖКС № 9 старается максимально сократить риск заболеваемости работников службы. Специалисты ЖКС, которые при выполнении профессиональных обязанностей контактируют с широким кругом лиц, были привиты в первую очередь.
Также, среди персонала проводится разъяснительная работа, в рамках которой доводится исчерпывающая информация о порядке вакцинирования, вакцине Гам-Ковид-Вак «Спутник-V», а также противопоказаниях к ней.