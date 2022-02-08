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08.02.2022 (08:30)

В жилищно-коммунальной службе № 9 ВВО в Забайкалье продолжается вакцинация и ревакцинация сотрудников от COVID-19

В жилищно-коммунальной службе (ЖКС) № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по Восточному военному округу (ВВО) в Забайкальском крае продолжается вакцинация и ревакцинация сотрудников учреждения от новой короновирусной инфекции. 

Так, с начала 2022 года вакцинацию и ревакцинацию осуществили порядка 400 человек. Профилактические мероприятия проходят по месту жительства сотрудников.

Руководство ЖКС № 9 старается максимально сократить риск заболеваемости работников службы. Специалисты ЖКС, которые при выполнении профессиональных обязанностей контактируют с широким кругом лиц, были привиты в первую очередь.

Также, среди персонала проводится разъяснительная работа, в рамках которой доводится исчерпывающая информация о порядке вакцинирования, вакцине Гам-Ковид-Вак «Спутник-V», а также противопоказаниях к ней.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
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