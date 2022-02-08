Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.02.2022 (08:15)

В ВВО стартовали ежегодные сборы с гражданами, находящимися в мобилизационном людском резерве

В Восточном военном округе начались ежегодные плановые сборы с гражданами, находящимися в мобилизационном людском резерве. Мероприятия проходят на полигонах в Приморском, Хабаровском краях, в Амурской и Сахалинской областях и Республике Бурятия.

Учебные сборы с военнослужащими запаса, которые заключили контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве проходят  с 8 по 10 февраля.

Резервисты пройдут курс общевойсковой подготовки, выполнят стрельбы из стрелкового вооружения, изучат боевые возможности современного вооружения и боевой техники, получат основные навыки, которые будут необходимы для организации охраны и обороны объектов военного и государственного назначения.

Основной задачей боевой подготовки резервистов является восстановление знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения своих функциональных обязанностей в рамках пребывания в мобилизационном людском резерве.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На полигоне в Забайкалье определяют лучших среди военнослужащих общевойсковой армии ВВО в армейской тактической стрельбе
Концертный ансамбль Тихоокеанского флота представит Камчатский край на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда-2022»
На Сахалине стартовал второй этап международного конкурса АРМИ-2022 «Танковый биатлон»
На базе Рязанского гвардейского училища ВДВ проходят сборы со студентами московских ВУЗов «Зима в спецназе»

Метки:
Сборы , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false