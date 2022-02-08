08.02.2022 (08:15)

В ВВО стартовали ежегодные сборы с гражданами, находящимися в мобилизационном людском резерве

В Восточном военном округе начались ежегодные плановые сборы с гражданами, находящимися в мобилизационном людском резерве. Мероприятия проходят на полигонах в Приморском, Хабаровском краях, в Амурской и Сахалинской областях и Республике Бурятия.

Учебные сборы с военнослужащими запаса, которые заключили контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве проходят с 8 по 10 февраля.

Резервисты пройдут курс общевойсковой подготовки, выполнят стрельбы из стрелкового вооружения, изучат боевые возможности современного вооружения и боевой техники, получат основные навыки, которые будут необходимы для организации охраны и обороны объектов военного и государственного назначения.

Основной задачей боевой подготовки резервистов является восстановление знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения своих функциональных обязанностей в рамках пребывания в мобилизационном людском резерве.

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