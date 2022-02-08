08.02.2022 (08:00)

Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» ВВО в ходе тренировки отразили авиаудар условного противника в Хабаровском крае

Тренировка по противовоздушной обороне состоялась в Хабаровском крае. В ходе мероприятия расчеты ЗРС С-400 «Триумф» Восточного военного округа противостояли авиации условного противника.

Военнослужащим в составе расчетов была поставлена задача - поразить воздушные цели «противника» на дальних рубежах полета, обнаруженные радиолокационными станциями в ходе разведки воздушного пространства.

Во время тренировки военнослужащие выполнили нормативы по переводу зенитно-ракетных комплексов из «походного» положения в «боевое» и обратно, организации охраны и обороны позиций, маскировке вооружения, военной и специальной техники.

Произведя поиск, обнаружение и захват целей на сопровождение, уточнив их координаты, расчеты ЗРС С-400 провели электронные пуски ракет и уничтожили все самолеты условного противника.

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