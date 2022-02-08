08.02.2022 (07:45)

Стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов начались в общевойсковой армии Восточного военного округа в Приамурье

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приамурье приступили к выполнению стрельб из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатомётов. Стрельбы проходят в рамках сборов с гранатометчиками объединения.

Военнослужащие по призыву и контракту, проходящие службу на должностях рядовых и сержантов, выполняют стрельбы из РПГ-7 и автоматов. Они совершенствуют свое мастерство в уничтожении легкобронированной техники на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости.

В ходе занятия по огневой подготовке с военнослужащими объединения проводятся тренировки по скрытому перемещению к огневому рубежу, маскировке, навыкам использования приборов наблюдения и прицеливания, определения расстояния до цели и корректированию огня.

Всего в мероприятии боевой подготовки задействовано более 1000 военнослужащих. Сборы длятся месяц. Около половины занятий пройдут в тёмное время суток.

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