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08.02.2022 (07:30)

На полигоне в Забайкалье определяют лучших среди военнослужащих общевойсковой армии ВВО в армейской тактической стрельбе

На полигоне «Борзя-Новая» стартовал армейский этап конкурса АрМИ-2022 «Тактический стрелок» среди военнослужащих мотострелковых и разведывательных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае. В армейских соревнованиях принимают участие порядка 100 военнослужащих в составе нескольких команд — лучшие стрелки мотострелкового соединения, подразделения специального назначения и др.

Конкурсанты состязаются в решении огневых задач в различных условиях боя на специально подготовленных участках стрельбища имитирующих бой в городе, противозасадные действия и др.). Упражнения выполняются за ограниченный период времени.

В ходе соревнований участники выполняют стрельбы по мишеням (ростовым и грудным) из различных положений (стоя, сидя с колена, лёжа, а также из неудобных положений) из автомата Калашникова АК-12, пистолета Ярыгина с применением индивидуальных средств бронезащиты, а также специальные очков и наушников.

Отметим, что этап конкурса организован командованием объединения ВВО с привлечением специалистов-инструкторов регионального отделения федерации пулевой стрельбы.

Победители и призеры в составе сборной команды представят объединение на окружном этапе конкурса «Тактический стрелок», где поборются за право представить Восточный военный округ на всероссийских и международных соревнованиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Конкурсы , АрМИ
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