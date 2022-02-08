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08.02.2022 (07:15)

Концертный ансамбль Тихоокеанского флота представит Камчатский край на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда-2022»

Концертный ансамбль «Адмиральский час» военного оркестра Войск и сил на Северо-востоке представит Камчатский край во всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда-2022».

В этом музыкальном состязании примут участие представители 85 субъектов Российской Федерации. В коллектив концертного ансамбля входят действующие военнослужащие и гражданский персонал Тихоокеанского флота.

Группа в составе 8 человек уже записала музыкальную композицию, с которой она выступит в эфирах телеканала Министерства обороны «Звезда», а с 9 апреля начнётся СМС-голосование телезрителей.

Зрители услышат самых ярких и талантливых исполнителей со всех регионов всей России, популяризирующих военные песни.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Конкурсы , Восточный военный округ
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