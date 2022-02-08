08.02.2022 (06:30)

8 февраля, в четвёртый день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр в китайском Пекине армейские спортсмены поборются за 8 из них в 6 видах спорта

8 февраля, в четвёртый день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр в китайском Пекине, спортсмены сборной ОКР примут участие в розыгрыше 9 комплектов наград в 7 видах спорта. Армейские спортсмены поборются за 8 из них в 6 видах спорта.

Рано утром с 5:00 по московскому времени в рамках Олимпийских игр 2022 начнутся финальные звезды в соревнованиях фристайлисток в дисциплине биг-эйр. Борьбу за награды ведёт армейская спортсменка Анастасия Таталина. По итогам квалификации она показала третью сумму.

С 5:40 по московскому времени с квалификации стартуют соревнования в сноуборде в параллельном гигантском слаломе среди женщин и мужчин. Тут выступят сразу 6 представителей Центрального спортивного клуба Армии – прапорщик Милена Быкова, прапорщик Дмитрий Логинов, прапорщик Наталья Соболева, рядовой София Надыршина, Игорь Слуев и Андрей Соболев. Финальные попытки пройдут в районе 10:40 мск.

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в турнире по лыжным гонкам пройдут соревнования в индивидуальном спринте свободным стилем. Начало квалификации в 11:00, финалов – в 13:30 по московскому времени. В составе команды Олимпийского комитета России на старт выйдут старший лейтенант Юлия Ступак, сержант Христина Мацокина и младший сержант Александр Терентьев.

В 11:30 мск на старт биатлонной индивидуальной гонки на 20 км выйдут четыре спортсмена ЦСКА – старший лейтенант Максим Цветков, прапорщик Александр Логинов, прапорщик Эдуард Латыпов и Карим Халили.

В конькобежном спорте будут разыграны награды у мужчин на дистанции 1500 метров. За награды Игр поборются капитан Руслан Захаров и Даниил Алдошкин.

В 14:50 по московскому времени начнётся решающая стадия (третья и четвёртая попытки) соревнований в санном спорте у женщин в одноместных санях. В этой дисциплине выступают две армейские спортсменки Татьяна Иванова и Виктория Демченко. Важно отметить, что после двух первых попыток Иванова идёт на третьем месте.

Также в этот день представители сборной ОКР примут участие в розыгрыше еще 1 комплекта медалей в горнолыжном спорте.

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