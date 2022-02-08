08.02.2022 (05:05)

Экипажи кораблей Северного флота в Атлантике отработали тактику борьбы с пиратами

Отряд боевых кораблей Северного флота провел учение по пресечению пиратской деятельности в районах интенсивного судоходства. В тренировке приняли участие подразделения морской пехоты, прикомандированные на время похода к экипажам ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал Касатонов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

В рамках учения военнослужащие отработали тактику поиска, ликвидации и задержания «нарушителей», находящихся во внутренних помещениях и на верхней палубе кораблей.

Для создания обстановки приближенной к боевой, в учении использовались холостые боеприпасы и другие средства имитации.

Особенностью тренировки стало применение её участниками приборов ночного видения во внутренних помещениях корабля, которые были специально отключены от электропитания.

Как отметил командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1 ранга Игорь Никитин: «Обеспечение безопасности гражданского мореплавания в различных районах мирового океана, является одной из важных составляющих действия отряда, а личный состав должен быть в постоянной готовности быстро и качественно решать данные задачи».

В прошлом году экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» во время несения антипиратской вахты в Гвинейском заливе спас от пиратов экипаж панамского сухогруза «Люция», состоявший из русских и украинских моряков.

Днем ранее отряд кораблей Северного флота вошел в Средиземное море через Гибралтарский пролив для участия в межфлотском учении с участием боевых кораблей Черноморского и Тихоокеанского флотов

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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