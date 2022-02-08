08.02.2022 (05:00)

Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь обеспечивают свежим хлебом и горячим питанием участников проверки сил реагирования Союзного государства

Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь обеспечивают свежим хлебом и горячим питанием участников проверки сил реагирования Союзного государства.

Военные повара и пекари развернули более 100 полевых пунктов питания, современные полевые кухни, хлебозаводы и хлебопекарные печи на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский» и выпекают хлеб, а также готовят различные блюда, обеспечивающие сбалансированное питание.

Для организации питания военнослужащих также используются мобильные кухни-столовые на базе грузовых автомобилей повышенной проходимости.

Размещение личного состава организовано в современных армейских палатках. Полевые городки оборудованы бытовыми комнатами, современными душевыми и парикмахерскими. В комнатах досуга личного состава по средствам спутникового телевидения обеспечивается трансляция российских телевизионных каналов.

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