07.02.2022 (23:15)

В Новороссийске почтили память героев погибших при высадке десанта на «Малую землю»

В память о героях, погибших в дни высадки легендарного морского десанта на «Малой земле» в 1943 году, военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения и ветераны Воздушно-десантных войск, провели ритуал отдания воинских почестей павшим воинам парашютно-десантной роты 31-го авиадесантного полка ВВС Черноморского флота, погибших при высадке воздушного десанта в ночь с 3 на 4 февраля 1943 г. у станицы Федотовка близ города-героя Новороссийска.

Высадка воздушного десанта проводилась в один день, незадолго до высадки морского десанта в Южную Озерейку на «Малую землю» под командованием Героя Советского Союза - майора Цезаря Куникова.

На месте последнего боя десантников у подножья горы Колдун вблизи станицы Федотовка прошел траурный митинг, в котором приняли участие командование Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, представители ветеранских и общественных организаций, ветераны Воздушно-десантных войск.

К мемориалу «Памяти десантников всех поколений» были возложены венки и цветы. Отдавая воинские почести героям, рота почетного караула произвела оружейный салют.

Перед присутствующими выступил председатель Новороссийской городской общественной организации ветеранов 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии «Семерка», кавалер орденов «Красного знамени», «Красной звезды», «Мужества» и «За военные заслуги», ветеран вооруженных конфликтов гвардии полковник запаса Евгений Ханин, который вспомнил подвиг десантников Великой Отечественной напомнил, о том, что память о той страшной войне священна и ее нельзя никогда забывать, а быть достойным продолжателем славных традиций своих предшественников, постоянно преумножая гордость и славу Воздушно-десантных войск.

СПРАВОЧНО:

В ночь с 3 на 4 февраля 1943 г. между станицами Глебовка и Васильевка, незадолго до высадки морского десанта на плацдарм, впоследствии названный «Малой землей», наряду с морским десантом в Южную Озерейку и Станичку был выброшен вспомогательный воздушный десант.

Отряд имел общие задачи: нарушение управления войсками противника, охранявшими побережье, уничтожение штабов и узлов связи, воспрещение подхода резервов, вывод из строя береговых батарей. Поставленную задачу десантники выполнили. В состав десанта входило 57 человек, но выжить удалось только двоим, позднее умершим от ран в госпиталях г. Геленджика.

На мемориале высечены 57 фамилий павших бойцов. Десантники уничтожили более 200 вражеских солдат, одну артиллерийскую и пять пулеметных точек. Но силы в бою были неравными. Все погибшие бойцы были похоронены в братской могиле.

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