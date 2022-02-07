07.02.2022 (22:15)
В Санкт-Петербурге завершился хоккейный турнир, посвященный 195-летию Военно-морской академии
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат на Кубок начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» по хоккею с шайбой, который был посвящен 195-й годовщине основания Военно-морской академии.
В турнире приняли участие 8 команд - «Чёрная речка» (Военно-морская академия); «Морские волки» (Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ); «Морские львы» (Военно-морской политехнический институт ВУНЦ ВМФ); «Гранит» (команда научно-исследовательских институтов ВУНЦ ВМФ); «ВСОК ВМФ» (Военный институт дополнительного профессионального образования); «ВИФК» (Военный институт физической культуры); «Михайловские медведи» (Михайловская военная артиллерийская академия); «Можаец» (ВМА имени Можайского).
Финальная игра Чемпионата по хоккею с шайбой между сильнейшими командами «Чёрная речка» и «Михайловские медведи» проходила на ледовой арене Спортивного дворца «Хоккейный» Центрального спортивного клуба Армии.
В яркой интересной борьбе со счетом 10:3 победу одержала «Черная речка» - хоккеисты ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
Лучшим вратарем Чемпионата был признан полковник запаса Константин Бухановский, лучшим защитником – майор Дмитрий Квашнин. Оба из команды «Михайловские медведи». Лучшим нападающим Чемпионата стал Герой Российской Федерации контр-адмирал Сергей Рачук – заместитель начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» из команды «Черная речка».