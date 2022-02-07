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07.02.2022 (22:30)

В Лаосе российские саперы обучают местных военнослужащих

С декабря 2021 года офицеры-преподаватели Международного противоминного ордена Кутузова центра Вооруженных Сил Российской Федерации проводят обучение лаосских военнослужащих на базе филиала центра в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики.

Обучение проходит 30 офицеров и сержантов инженерных войск Народной Армии Лаоса, отобранных из ключевых соединений, дислоцированных в различных частях страны. Кроме того, в числе обучаемых преподаватели Военной академии «Коммадам» и Школы сержантов – основных военных учебных заведений Лаоса.

Программа обучения включает изучение взрывного дела, боеприпасов и средств поражения, средств поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера. В настоящее время обучение находится на завершающей стадии, проходят практические занятия на специально оборудованных учебных площадках. Обучение продлится до 15 февраля и завершится итоговой аттестацией.

Курсы подготовки саперов на территории Лаоса проводятся уже в четвертый раз, начиная с 2018 года. За это время было обучено и подготовлено 69 военнослужащих инженерных войск Лаоса.

В соответствии с решением Президента Российской Федерации для оказания содействия в разминировании территории в Лаосской Народно-Демократической Республике Министерством обороны Российской Федерации направлен отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 31 военнослужащего.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Военная академия
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