07.02.2022 (22:00)

В филиале Военной академии МТО в Пензе прошла выставка, посвященная Дню образования Пензенской области

В честь 83 годовщины со дня образования Пензенской области сотрудниками библиотеки Пензенского артиллерийского инженерного института организована тематическая выставка. Личному составу для ознакомления были представлены произведения и стихи, посвящённые Пензенской области, а также тематические стенды с информацией о выдающихся уроженцах, прославивших регион.

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