07.02.2022 (22:00)
В филиале Военной академии МТО в Пензе прошла выставка, посвященная Дню образования Пензенской области
В честь 83 годовщины со дня образования Пензенской области сотрудниками библиотеки Пензенского артиллерийского инженерного института организована тематическая выставка. Личному составу для ознакомления были представлены произведения и стихи, посвящённые Пензенской области, а также тематические стенды с информацией о выдающихся уроженцах, прославивших регион.
Новости по теме:
В Санкт-Петербурге военные моряки ознакомились с виртуальным туром по выставке Президентской библиотеки «Морским судам быть!»
Военные оркестры Тихоокеанского флота провели ряд отчётных концертов посвященных 101-летнему юбилею оркестровой службы ВС РФ
В Омском филиале Военной академии МТО проведено контрольное занятие по дисциплине «Практика вождения автомобилей»
Метки: