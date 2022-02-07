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07.02.2022 (21:30)

Военные коммунальщики Северного флота сэкономят расходы на освещение за счёт энергосберегающих технологий

Силами жилищно-коммунальных служб филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту реализован план работ на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования электрической энергии для внутреннего и наружного освещения объектов военных городков, расположенных на территории Мурманской и Архангельской областей.

В 2021 году на энергосберегающие было заменено около 200 светильников наружного и 12553 - внутреннего освещения. Такая модернизация позволяет экономить от 75% до 83 % электроэнергии, сохраняя необходимые параметры освещенности.

Замена ртутьсодержащих ламп на светодиодные с потребляемой мощностью в 4 раза меньше, позволяет не только сберечь электроэнергию, но и повысить экологическую безопасность.

Работы по замене светильников внутреннего и наружного освещения продолжаются. В 2022 году в военных городках Северного флота будут обновлены более семи тысяч светильников. Это позволит существенно сократить потребление электрической энергии и уменьшить затраты на содержание жилищно-казарменного фонда. Экономия энергии должна сберечь около 4-х миллионов рублей.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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