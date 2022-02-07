07.02.2022 (21:15)
До 2030 года спланировано более 20 НИОКР по помехозащищенности средств навигационного обеспечения
Начальник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – начальник Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Александр Зализнюк сообщил, что до 2030 года спланировано более 20 НИОКР по помехозащищенности средств навигационного обеспечения.
«На период до 2030 года спланировано более 20 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по исследованию и разработке перспективных помехозащищённых средств навигационного обеспечения» - сказал начальник Топографической службы.
Также генерал-майор Александр Зализнюк отметил, что «также предусмотрена разработка специализированной навигационной аппаратуры потребителей индивидуального применения для ракетных войск и артиллерии, воздушно-десантных войск и авиации».
«Реализация указанных мероприятий позволит достичь перспективных требований войск (сил) к навигационному обеспечению на ближайшее десятилетие» - подчеркнул начальник ВТУ ГШ ВС РФ.