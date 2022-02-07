07.02.2022 (20:45)

На Северном флоте стартовал чемпионат по снежному регби

В Североморске на стадионе ЦСКА прошел первый тур чемпионата Северного флота по снежному регби. В соревнованиях приняли участие пять команд от основных объединений и соединений Северного флота.

Во время церемонии открытия с напутственными словами выступили помощник командующего флотом - начальник физической подготовки и спорта Северного флота полковник Павел Кошкарёв, директор по развитию регионов Федерации регби России Глеб Бабкин, спортивный директор Фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах РФ Богдан Дубина.

«У развития регби на флоте большой потенциал. У нас 15 команд основных соединений, объединений и войсковых частей Северного флота. Есть из кого выбирать», - сказал помощник командующего флотом.

По поручению начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковника Андрея Зыкова он наградил благодарственным письмом главного тренера сборной Северного флота Павла Кравцова.

Чемпионат по снежному регби набирает популярность среди воинов-североморцев. Соревнования в этом виде спорта на Северном флоте проходят в 2 тура и проводятся второй год подряд.

Лидером первого тура стала команда армейского корпуса СФ «Армата». При этом им удалось стать лучшими в туре по личным встречам при равенстве очков.

Второе место в турнирной таблице заняла команда армии ВВС и ПВО Северного флота «Гроза». На третьем месте оказалась сборная команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, на четвертом месте - команда подводных сил северного флота «Тайфун». Пятое место досталось команде «Атлант» отдельного морского инженерного полка.

Финальный тур чемпионата состоится на том же месте в канун празднования Дня защитника Отечества в парке «Патриот».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице