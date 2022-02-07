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07.02.2022 (20:15)

В Санкт-Петербурге состоится чемпионат ВС РФ по лыжным гонкам

С 8 по 12 февраля, на базе спортивного комплекса (пос. Токсово) филиала ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) состоится чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам.

Чемпионат ВС РФ по лыжным гонкам проводится в соответствии с Календарным планом проведения физкультурных и спортивных мероприятий в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях популяризации лыжных гонок в ВС РФ.

Соревнования проводятся среди военнослужащих военных округов, видов, родов войск и команда Военного института физической культуры (личное и командное первенство).

Состав команды 9 человек (6 спортсменов – мужчин, 1 спортсмен – женщина). Спортсменам предстоит состязаться в индивидуальной гонке на 10 и 5 км свободным стилем, спринт 1,5 км свободный стиль и в завершающий день - эстафета 4х5 км.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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