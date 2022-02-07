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07.02.2022 (21:00)

На базе Рязанского гвардейского училища ВДВ проходят сборы со студентами московских ВУЗов «Зима в спецназе»

На базе учебного центра Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) Сельцы проходят уникальные военные сборы – «Зима в спецназе».

В сборах принимают участие порядка 40 студентов военных учебных центров Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Программа подготовки включает в себя изучение основ военной службы, строевые приемы и оказание первой медицинской помощи, основы выживания, в том числе в условиях низких температур. С обучаемыми проводят занятия по ориентированию и движению на местности с картой и средствами навигации и без них, оборудованию укрытий, организации наблюдения и разведки.

Организаторы проекта подчеркивают, что концепция «Зимы в спецназе» нашла отклик у студентов, повысила интерес к проводимым занятиям в военных учебных центрах.

Первые подобные сборы прошли в 2018 году. В зависимости от сезона они получают название «Зима в спецназе», «Осень в спецназе» или «Лето в спецназе».

Сборы продлятся до 16 февраля 2022 года.

Финальным испытанием для его участников станут марш-броски, так называемые «рейды выживания», в которых студенты на практике отработают полученные навыки в ходе выполнения различных заданий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сборы , Военное училище , Военное образование , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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