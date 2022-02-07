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07.02.2022 (19:45)

Тренировку маневренного боя провели военнослужащие мотострелкового соединения в Сибири

Военнослужащие мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, отработали проведение маневренного боя в ходе учения в Кемеровской области.

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили скопление живой силы и техники условного противника и передали его координаты на командный пункт. Для уничтожения неприятеля были задействованы военнослужащие мотострелковых подразделений, которые небольшими мобильными группами на боевых машинах пехоты БМП-2 оперативно окружили условного противника и огнем из 30-мм автоматических пушек 2А42, 7,62 мм пулеметов ПКТ, автоматов АК и пулеметов ПК уничтожили его.

Координация действий мобильных групп осуществлялась с воздуха по средствам беспилотной авиации, а высокая мобильность боевых машин пехоты позволила уничтожить разрозненные силы неприятеля.

Всего в учении было задействовано более 200 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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