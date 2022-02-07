07.02.2022 (20:30)

Оснащенность воинских частей Топографической службы современными техническими средствами достигла 96 процентов

Оснащенность воинских частей Топографической службы современными техническими средствами достигла 96 процентов. Об этом сообщил начальник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – начальник Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Александр Зализнюк.

«За прошедшее десятилетие оснащённость воинских частей Топографической службы современными образцами достигла высокого уровня и составила 96 процентов», - заявил начальник Топографической службы ВС РФ.

В частности, Александр Зализнюк отметил, что завершилась разработка перспективного подвижного многоцелевого топографо-геодезического комплекса.

«Созданный комплекс позволит выполнять в полевых условиях полный спектр специальных работ по созданию различных видов геопространственной информации, в том числе 3D-моделей местности» - подчеркнул начальник Военно-топографического управления Генштаба.

Кроме того, генерал-майор Александр Зализнюк сообщил о внедрении современных программно-аппаратных комплексов для создания и обновления геопространственной информации, хранения и доведения её до объединений, соединений и воинских частей.

Также начальник Топографической службы ВС РФ проинформировал о завершении разработки специального программного обеспечения автоматизации задач по управлению топогеодезическим и навигационным обеспечением войск (сил) и программного комплекса топографической подготовки войск.

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