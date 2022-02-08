08.02.2022 (00:00)
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем празднования годовщины создания топографической службы
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 февраля 2022 г. № 55
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
8 февраля в Вооруженных Силах Российской Федерации установлен День празднования годовщины создания топографической службы.
Ее история берет начало с образования в 1812 году Военного Топографического Депо, на которое с самых первых дней возлагались важнейшие задачи по топографическому обеспечению военных действий, а также по картографированию территорий России.
Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов специалисты топографической службы оперативно снабжали войска топографическими картами и геодезическими данными, что в значительной степени способствовало принятию важнейших решений командованием войск и высшим руководством страны.
Сегодня личный состав топографической службы демонстрирует верность воинским традициям, достойно выполняет свой долг, совершенствует профессиональную и боевую выучку, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности России.
Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за верную службу и добросовестный труд.
Желаю крепкого здоровья, благополучия и больших достижений во имя Отечества!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу