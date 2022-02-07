07.02.2022 (20:00)

В Саратовской области начался сбор с руководящим составом Энгельсского соединения дальней авиации

В Саратовской области на учебно-методической базе авиационного полка дальней авиации начался сбор с руководящим (командным) составом управления Энгельсского соединения ВКС и подчиненных воинских частей под руководством начальника штаба соединения гвардии подполковника Наиля Файзулина

Основная цель мероприятия — повышение профессионального уровня командного состава соединения, совершенствование знаний и умений командиров по организации работы с личным составом, планированию боевой подготовки, мероприятий службы войск и безопасности военной службы, а также изучение теоретических основ применения подразделений дальней авиации на учениях различного уровня.

В ходе сбора с офицерами будут проведены лекции и теоретические знания с демонстрацией учебных фильмов, слайдов и фотоматериалов по различным аспектам деятельности подразделений.

Завершением мероприятия станет проведение контрольных зачетов по материалам занятий.

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