07.02.2022 (19:30)

30-летняя годовщина подвига первого Героя России

Сегодня, 7 февраля, в Липецкой области прошли памятные мероприятия, посвященные 30-летию подвига Героя России Суламбека Сусаркуловича Осканова.

В деревне Козельки Добринского муниципального района состоялся митинг у памятника С.С.Осканову, в котором приняли участие военнослужащие Липецкого авиацентра, администрация Липецкой области, делегация Правительства Республики Ингушетия, представители ингушской диаспоры и родственники Суламбека Осканова. Участники митинга возложили цветы к памятнику погибшего летчика и почтили минутой молчания его героический подвиг, который сохранил жизни сотням жителей.

Для учащихся школы №1 станции Хворостянка были организованы урок мужества на примере подвига С.С.Осканова, экскурсия по выставке творческих работ детей и подростков на тему: «Героический подвиг С.С. Осканова» и экспозиции, посвященной летчику.

Справочно:

30 лет назад, 7 февраля 1992 года, при исполнении воинского долга погиб военный лётчик, генерал-майор авиации, начальник Липецкого центра боевой подготовки ВВС Минобороны России Суламбек Сусаркулович Осканов.

Истребитель МиГ-29, за штурвалом которого находился генерал-майор Суламбек Осканов, вошел в штопор — отказал один из блоков управления. Генерал не стал катапультироваться. Летчик сумел совершить маневр, позволивший отвести падающий самолет от деревни Козельки. Боевая машина упала на окраине населенного пункта. Ценой своей жизни генерал спас не только жителей деревни. После трагедии конструкторы выявили брак в одном из узлов системы управления МиГов. Этот недостаток был устранен. Подобные аварии больше не повторялись. 11 апреля 1992 года Осканову было присвоено звание Героя России (посмертно).

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