07.02.2022 (18:45)
Во Владикавказском учебном центре началась переподготовка военнослужащих военной полиции
Во Владикавказе в учебном центре военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации около 120 военнослужащих приступили к обучению по программам переподготовки.
Среди них как представители территориальных органов военной полиции, так и войсковых подразделений, в том числе 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации и подразделений Воздушно-десантных войск.
В течение двух месяцев военнослужащие будут заниматься правовой и специальной подготовкой, осваивать современное вооружение, военную и специальную технику, выполнять упражнения стрельб из стрелкового оружия и оружия нелетального действия.
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