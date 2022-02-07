07.02.2022 (18:45)

Во Владикавказском учебном центре началась переподготовка военнослужащих военной полиции

Во Владикавказе в учебном центре военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации около 120 военнослужащих приступили к обучению по программам переподготовки.

Среди них как представители территориальных органов военной полиции, так и войсковых подразделений, в том числе 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации и подразделений Воздушно-десантных войск.

В течение двух месяцев военнослужащие будут заниматься правовой и специальной подготовкой, осваивать современное вооружение, военную и специальную технику, выполнять упражнения стрельб из стрелкового оружия и оружия нелетального действия.

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