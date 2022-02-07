07.02.2022 (18:15)

Подразделения антитеррора ЗВО в Ленинградской области предотвратили условный захват заложников в военном городке

Подразделения охранения штаба мотострелковой бригады Западного военного округа (ЗВО) предотвратили условный захват заложников в военном городке и парке боевых машин соединения в Ленинградской области.

По замыслу учения группы «боевиков» на бронемашинах одновременно прорвались на территорию военного городка и парка боевых машин. Подразделения антитеррора оперативно отреагировали на опасность и выдвинулись в указанные районы.

Перед началом операции по освобождению «заложников» и ликвидации условных террористов военнослужащие поразили мишени, имитировавшие группы боевиков возле бронеавтомобилей, после чего провели штурм позиций «террористов» в помещениях и освободили условных заложников.

Всего к учению по проверке подразделений антитеррористической деятельности привлекалось свыше 200 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной техники.

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