07.02.2022 (19:00)

В 2022 году завершится модернизация наземного специального комплекса космической геодезической системы

В 2022 году завершится модернизация наземного специального комплекса космической геодезической системы. Об этом заявил начальник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – начальник Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Александр Зализнюк.

«Система позволит уточнить геодезические параметры Земли, а также обеспечить войска необходимыми для применения вооружения, военной и специальной техники исходными геодезическими и гравиметрическими данными», - отметил начальник топографической службы.

Кроме того, Александр Зализнюк анонсировал разработку перспективной космической геодезической системы.

«Планируется работа по созданию перспективной космической геодезической системы мониторинга геофизических параметров Земли», - сказал начальник Военно-топографического управления.

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