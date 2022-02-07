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07.02.2022 (18:00)

В Нижегородской области мотострелки общевойсковой армии ЗВО прошли курс тактической стрельбы в условиях плотной городской застройки

На полигоне в Нижегородской области военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошли вводный курс по тактической стрельбе.

В ходе занятий они обучались работать тактическими двойками и четверками, отрабатывая штурм здания и опорных пунктов в условиях плотной городской застройки. При этом мотострелки применяли автоматы АК-74М, пистолеты Макарова, снайперские винтовки СВД-В и пулемёты ПКП «Печенег».

Основной целью занятий стало выработка у военнослужащих невербальной коммуникации, а также повышение навыков стрельбы из неудобных положений и укрытий. В текущем году для внедрения современных методов ведения боя каждый из военнослужащих проведет не менее 100 часов на занятиях по тактической стрельбе.

Всего в мероприятиях боевой подготовки принимало участие около 1,5 тыс. военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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