07.02.2022 (17:30)

В Московской области состоялось комплексное учение с расчетами беспилотной авиации ЗВО

В Московской области расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10» Ельнинской мотострелковой дивизии гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в тактическом учении по поиску замаскированных наблюдательных постов.

Практические действия были осуществлены на полигоне Алабино. В рамках учения расчеты комплексов с БЛА при помощи инфракрасных фото- и видеомодулей обнаружили посты наблюдения условного противника, а также зафиксировали маршрут передвижения его разведывательных групп в ночное время.

На протяжении всего мероприятия военнослужащим противодействовали подразделения радиоэлектронного подавления. Всего к учению было привлечено около свыше 300 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, в том числе подразделения радиоэлектронной борьбы.

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