07.02.2022 (17:00)
На Балтийском флоте стартовал первый этап конкурса «Мастер-оружейник»
В соединениях и воинских частях Балтийского флота (БФ) начался первый этап конкурса «Мастер-оружейник» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022). Военнослужащие ремонтных подразделений флота на полигонах в Калининградской области соревнуются в обнаружении и устранении дефектов на зенитных орудиях и гаубицах, в ремонте пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатомётов с последующим выполнением из них стрельб по разным мишеням.
Помимо устранения неисправностей участники конкурса совершат марши на штатной технике, буксирующей орудия, по маршрутам с естественными и искусственными препятствиями.
Всего в конкурсе на первом этапе принимают участие более 200 военнослужащих и задействовано порядка 100 единиц вооружения и военной техники.
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