07.02.2022 (17:00)

На Балтийском флоте стартовал первый этап конкурса «Мастер-оружейник»

В соединениях и воинских частях Балтийского флота (БФ) начался первый этап конкурса «Мастер-оружейник» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022). Военнослужащие ремонтных подразделений флота на полигонах в Калининградской области соревнуются в обнаружении и устранении дефектов на зенитных орудиях и гаубицах, в ремонте пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатомётов с последующим выполнением из них стрельб по разным мишеням.

Помимо устранения неисправностей участники конкурса совершат марши на штатной технике, буксирующей орудия, по маршрутам с естественными и искусственными препятствиями.

Всего в конкурсе на первом этапе принимают участие более 200 военнослужащих и задействовано порядка 100 единиц вооружения и военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице