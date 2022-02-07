Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.02.2022 (17:00)

На Балтийском флоте стартовал первый этап конкурса «Мастер-оружейник»

В соединениях и воинских частях Балтийского флота (БФ) начался первый этап конкурса «Мастер-оружейник» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022). Военнослужащие ремонтных подразделений флота на полигонах в Калининградской области соревнуются в обнаружении и устранении дефектов на зенитных орудиях и гаубицах, в ремонте пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатомётов с последующим выполнением из них стрельб по разным мишеням.

Помимо устранения неисправностей участники конкурса совершат марши на штатной технике, буксирующей орудия, по маршрутам с естественными и искусственными препятствиями.

Всего в конкурсе на первом этапе принимают участие более 200 военнослужащих и задействовано порядка 100 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялся второй этап конкурса среди медиков объединения
Военные инженеры подготовили войсковое стрельбище ОГРВ ПРРМ к проведению боевых стрельб
В Подмосковье артиллеристы ЗВО провели масштабные боевые стрельбы
На Балтийском флоте проходит месячник сплочения воинских коллективов

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Конкурсы , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false