07.02.2022 (16:15)

В Санкт-Петербурге военные моряки ознакомились с виртуальным туром по выставке Президентской библиотеки «Морским судам быть!»

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической работы в Военно-Морском Флоте, военные моряки структурных подразделений Главного командования ВМФ и курсанты военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга ознакомились с виртуальным туром Президентской библиотеки по выставке «Морским судам быть! К 325-летию со дня основания Военно-Морского Флота и 115-летию со дня основания подводного флота России».

Виртуальный тур создан при поддержке Российского военно-исторического общества. Временная экспозиция сохранена в цифровой форме и доступна интернет-пользователям по всему миру. Выставка посвящена сразу двум значимым датам, связанным с Военно-Морским Флотом России.

20 (30) октября 1696 года указом Боярской думы, инициированным Петром I, в России был официально основан регулярный флот. Создание флота и начало регулярного отечественного судостроения стали первым успешным государственно значимым проектом царя-реформатора. Он заложил несколько верфей, в том числе Адмиралтейские и Соломбальскую (ныне «Красная кузница») – два старейших предприятия, входящих в состав Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

11 (24) марта 1906 года был издан приказ по Морскому ведомству № 52 о включении в классификацию судов военного флота разряда подводных лодок, доказавших свою эффективность в бою. Эта дата считается днём основания подводного флота России.

Выставка в Президентской библиотеке демонстрирует преемственность российского флота с петровских времён до наших дней и современные достижения корабелов ОСК. Впервые в единой экспозиции представлены материалы, предоставленные библиотеками, музеями, архивами, а также предприятиями, входящими в состав крупнейшей судостроительной корпорации России.

В первом зале экспонируются редкие издания XVIII–XX веков, рассказывающие о первых шагах российского флота, созданного Петром I. Среди книжных памятников XVIII века первый Морской устав 1720 года, книги о славных морских подвигах и красочные альбомы с изображениями кораблей XIX века.

Экспозиция второго зала посвящена истории подводного судостроения. Здесь можно увидеть уникальные документы из собрания Российского государственного архива Военно-Морского Флота, а также материалы и макеты подводных кораблей, предоставленные музеями всемирно известных судостроительных заводов и конструкторских бюро, входящих в состав Объединённой судостроительной корпорации.

Выставка «Морским судам быть! К 325-летию со дня основания Военно-Морского Флота и 115-летию со дня основания подводного флота России» стала одним из победителей организованного Российским военно-историческим обществом всероссийского конкурса проектов среди библиотек по проведению мероприятий, посвящённых значимым датам отечественной военной истории.

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