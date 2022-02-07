07.02.2022 (16:00)

На Балтийском флоте стартовали лагерные сборы инженерных подразделений

Около тысячи военнослужащих и свыше 100 единиц специальной техники инженерных подразделений Балтийского флота привлечено к лагерным сборам на полигонах в Калининградской области.

В ходе проведения полевых занятий, которые продлятся в течении двух недель, флотские инженеры отработают выполнение основных задач инженерного обеспечения - ведение инженерной разведки путей движения войск, наведение переправ, фортификационное оборудование полевых пунктов управления, выполнят нормативы по закладке, маскировке и применению заградительных, а также противогусеничных и противобортовых мин на мишенях, имитирующих бронированную и автомобильную технику.

Кроме того, военнослужащие проведут тренировки по разминированию местности и объектов, по обеспечению высадки десанта и противодесантной подготовке, а также обеспечению подразделений водой и электроэнергией.

На полигонах инженеры отработают нормативы по маскировке военных объектов с целью введения в заблуждение авиации условного противника. При этом все задачи будут выполняться в условиях активного применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.

В общей сложности, в учениях принимают участие около 1000 военнослужащих и порядка 100 единиц военной и специальной техники, в том числе путепрокладчики БАТ-2, землеройные машины МДК-3, установки разминирования УР-77, минные заградители ГМЗ-3, УМЗ, станции комплексной очистки воды СКО-10.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице