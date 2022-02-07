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07.02.2022 (15:45)

Под Оренбургом началось совместное учение мотострелковых и танковых подразделений ЦВО

В Оренбургской области на Тоцком полигоне мотострелковые и танковые подразделения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к совместному тактическому учению.

По замыслу мероприятия расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) обнаружили крупные скопления живой силы и бронетехники условного противника, продвигающихся к населенному пункту. На их пути мотострелки и танкисты выстроили оборонительные рубежи.

Отработав оборону, военнослужащие затем перешли в наступление и уничтожили условного противника. При этом в составе смешанных огневых групп были задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2М и 120-мм минометы 2Б11. Корректироание огня осуществлялось с помощью беспилотников «Орлан-10».

Кроме того, военнослужащие отрабатывают обнаружение и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника в районах размещения командных пунктов.

В учении принимают участие более 600 военнослужащих, задействовано около 120 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения
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