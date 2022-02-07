07.02.2022 (15:30)

Специальное учение подразделений РХБ защиты стартовало на военной базе РФ в Таджикистане

Специальное учение с военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 201-ой российской военной базы стартовало на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

Военнослужащие на технике совершили марш в район проведения учения, попутно отрабатывая вопросы мониторинга РХБ обстановки, отражения нападения диверсионных групп условного противника.

На основном этапе учения специалисты обеспечат маскировку зенитного ракетного комплекса С-300 ПС, находящегося на опытно-боевом дежурстве, парка боевых машин, а также огневых позиций и командных пунктов мотострелков от радиолокационного и визуального наблюдения условного противника. Для этого подразделения аэрозольного противодействия совместно с расчетами станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) развернут на местности систему маскировочных и защитных постов, создав аэрозольную завесу и радиоэлектронный купол, позволяющие нейтрализовать разведывательные БЛА и другие современные средства нападения.

Также военнослужащие отработают ряд задач по ведению радиационной, химической и биологической разведки, выявлению в окружающей среде наличия отравляющих веществ, уровень радиационного фона.

В специальном учении задействованы машины РХБ разведки, комплексы РЭБ Свет-КУ, Р-934БМВ.

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