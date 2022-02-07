07.02.2022 (15:15)

До конца февраля российские военные инструкторы подготовят более 500 специалистов для армии Таджикистана



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player До конца февраля российские военные инструкторы подготовят более 500 специалистов для армии Таджикистана

До конца февраля российские военные инструкторы подготовят более 500 младших специалистов для армии Таджикистана.

В настоящее время таджикские военнослужащие под руководством российских инструкторов принимают участие в тренировках по стрельбе из вооружения бронетранспортеров БТР-80.

На горном полигоне Ляур наводчики учатся обнаруживать замаскированные цели, вести огонь из крупнокалиберного пулемета. Водители бронетранспортеров обучаются вождению технике по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий.

Перед практическими занятиями таджикские военнослужащие прошли теоретический курс по устройству и тактико-техническим характеристикам боевых машин.

Подготовка специалистов для вооруженных сил Республики Таджикистан российскими военнослужащими ведется с 2015 года по 14-ти военным специальностям: механик-водитель, наводчик-оператор танков Т-72, боевой машины пехоты БМП-2, командир реактивной систем залпового огня БМ-21 «Град», наводчик самоходного орудия 2С1 «Гвоздика», наводчик бронетранспортера БТР-80, а также разведчиков, гранатометчиков и других специалистов. За это время уже подготовлено более 6000 военнослужащих.

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