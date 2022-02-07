07.02.2022 (15:15)
До конца февраля российские военные инструкторы подготовят более 500 специалистов для армии Таджикистана
До конца февраля российские военные инструкторы подготовят более 500 младших специалистов для армии Таджикистана.
В настоящее время таджикские военнослужащие под руководством российских инструкторов принимают участие в тренировках по стрельбе из вооружения бронетранспортеров БТР-80.
На горном полигоне Ляур наводчики учатся обнаруживать замаскированные цели, вести огонь из крупнокалиберного пулемета. Водители бронетранспортеров обучаются вождению технике по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий.
Перед практическими занятиями таджикские военнослужащие прошли теоретический курс по устройству и тактико-техническим характеристикам боевых машин.
Подготовка специалистов для вооруженных сил Республики Таджикистан российскими военнослужащими ведется с 2015 года по 14-ти военным специальностям: механик-водитель, наводчик-оператор танков Т-72, боевой машины пехоты БМП-2, командир реактивной систем залпового огня БМ-21 «Град», наводчик самоходного орудия 2С1 «Гвоздика», наводчик бронетранспортера БТР-80, а также разведчиков, гранатометчиков и других специалистов. За это время уже подготовлено более 6000 военнослужащих.