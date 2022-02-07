07.02.2022 (14:45)

В Рязани завершился чемпионат Воздушно-десантных войск по зимнему офицерскому троеборью

В Рязанском высшем военном воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова завершился чемпионат по зимнему офицерскому троеборью среди команд соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск.

Десантники соревновались в стрельбе из пистолета по грудной мишени на дистанции 25 м. Они выполняли упражнения: ПМ-1 (3 пробных, 10 зачетных выстрелов), ПМ-2 (5 пробных, 20 зачетных выстрелов) и ПМ-3 (5 пробных, 30 зачетных). Кроме того, военнослужащие состязались в плавании на 100, 200 и 300 м, а также в лыжной гонке на 5 и 10 км.

«Соревнования получились очень увлекательными, зрелищными! Интрига и личного, и командного первенства сохранялась до последних минут соревнований. Уровень наших спортсменов растет с каждым годом. Это не просто слова, а констатация факта. Глядя на итоговые протоколы, мы видим, что в выполнении первого упражнения, норматив мастера спорта преодолели 12 военнослужащих, в выполнении второго упражнения также 12 человек смогли преодолеть этот рубеж. Даже в третьем упражнении, где соревнуются офицеры старше 40 лет, три человека набрали сумму баллов, превышающую заветный порог! Надеюсь, что с такими результатами наша команда сможет составить достойную конкурентную борьбу на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации», – отметил в ходе церемонии награждения главный судья соревнований, спортивный судья всероссийской категории, действующий мастер спорта России по военно-спортивному многоборью подполковник Эдуард Сафиулин.

По итогам первое место заняли представители Рязанского высшего военного воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Вторую строчку в рейтинге завоевали военнослужащие соединения специального назначения ВДВ из Подмосковья. Третье место с минимальным отрывом в 0,5 баллов досталось военнослужащим Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

В чемпионате приняло участие порядка 80 военнослужащих в составе 11 сборных команд, представляющих соединения и воинские части ВДВ.

По результатам отборочных этапов самые быстрые и ловкие военнослужащие войдут с сборную команду, которая представит ВДВ на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации.

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