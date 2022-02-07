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07.02.2022 (14:00)

Более 500 военнослужащих спецназа ЦВО выполнят затяжные прыжки с парашютом

Военнослужащие дислоцированных в Новосибирской области подразделений специального назначения приступили к выполнению прыжков с парашютом с задержкой раскрытия купола.

Более 500 военнослужащих прошли курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого отработали наземные элементы прыжка с парашютом, отточили навыки укладки и выполнили специальные упражнения для безопасности приземления.

В соответствии с программой парашютно-десантной подготовки десантирование будет совершаться с использованием управляемой парашютной системы «Арбалет» и Д-10 с высоты 600-900 м, а также – 1200-1400 м с задержкой раскрытия купола днем и ночью. Используя аэродинамические свойства парашютной системы, военнослужащие выполнят приземление на неподготовленные лесные или ограниченные площадки.

Всего в ходе занятий по воздушно-десантной подготовке будет выполнено более одной тысячи прыжков с задержкой раскрытия купола парашюта.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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