07.02.2022 (13:45)

Военнослужащие ЦВО приступили к специальной горной подготовке в учебном центре Ергаки

Военнослужащие Центрального военного округа, приступили к совершенствованию навыков горной подготовки в сложных погодных условиях в учебном центре Ергаки, расположенном на территории Красноярского края.

Занятия проходят в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 м над уровнем моря. В ходе обучения военнослужащие выполнят задачи по преодолению скал и ледников, транспортировку грузов и раненых с применением подручных средств и горного снаряжения, пройдут курс выживания в среднегорье в зимних условиях. Кроме этого, обучаемые выполнят специальные задачи по тактико-специальной, огневой и физической подготовке.

По завершению обучения военнослужащие в составе групп примут участие в тактико-специальном учении, в ходе которого им предстоит совершить многокилометровый марш на лыжах и преодолеть ущелья, крутые подъемы, выполнить рейдово-поисковые действия, провести засаду на условного противника. Кроме этого, военнослужащим предстоит организовать лагерь для ночевки из подручных средств и выполнить его маскировку.

Всего в занятиях примут участие более 200 военнослужащих ЦВО из Новосибирской области, Республики Тыва и 201-й российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан.

Центр военно-спортивной подготовки Ергаки расположен на юге Красноярского края в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 м над уровнем моря. В центре оборудованы вертолетная площадка для десантирования, две горнолыжные трассы, скальный полигон, спорткомплекс, горнолыжная трасса, подъёмные устройства, комбинированный биатлонный комплекс, общежитие, столовая, учебные классы, бассейн, спа-капсула, соляная комната и домики для реабилитации.

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