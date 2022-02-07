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07.02.2022 (12:30)

В Подмосковье военнослужащие танкового объединения ЗВО провели танковый бой на современных тренажёрах

В Московской области военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отрабатывали действия на современных тренажёрах.

Целью занятий было слаживание экипажей боевых машин и закрепление на практике порядка действий при внештатных ситуациях. Специализированные тренажёры полностью имитируют устройство танка Т-80 и боевых машин пехоты БМП-2.

Под руководством командиров рот экипажи выполнили задачи по преодолению участка бездорожья, уничтожению живой силы условного противника.

Всего в тренировке приняло участие порядка 200 военнослужащих танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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