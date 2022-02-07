07.02.2022 (13:15)
В Челябинской области проводится окружной этап конкурса «Дорожный патруль»
Военные автоинспекторы Центрального военного округа (ЦВО) территориальной военной автомобильной инспекции, дислоцированной в Челябинской области, соревнуются за право представлять военный округ на всеармейском этапе конкурса «Дорожный патруль».
В ходе соревнования автоинспекторы продемонстрируют навыки экстремального вождения патрульного автомобиля с выполнением элементов контраварийной подготовки: разгон и экстренное торможение, экстремальная параллельная парковка.
Также экипажам ВАИ предстоит соревноваться в индивидуальной гонке на время, замене условно поврежденного колеса и тушении пожара штатными средствами.
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