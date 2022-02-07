07.02.2022 (13:00)

За январь военные железнодорожники ЦВО выполнили одну десятую часть работ по реконструкции БАМа

За январь военные железнодорожники ЦВО выполнили одну десятую часть работ по реконструкции второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщил начальник управления железнодорожных войск ЦВО генерал-майор Олег Брагин.

«С начала этого года группировкой железнодорожных войск военного округа отсыпано 246 тыс. кубических метров земляного полотна железнодорожного пути, что составляет 11 процентов основных строительных работ», – сказал генерал-майор Олег Брагин. Он отметил, что спланированные на 2022 год работы будут завершены до 30 ноября.

Всего специалисты железнодорожных войск ЦВО построят больше половины второй ветки Байкало-Амурской магистрали — 183 из запланированных 340 км. На работах задействовано около 750 военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники.

В строительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко до станции Февральск задействованы военнослужащие трех железнодорожных бригад военного округа. В районах выполнения задач развернуты временные городки для комфортного проживания личного состава.

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